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Arkas Spor, Almanya'dan Galibiyetle Döndü
53 dakika önce
Frankfurt kentindeki Fraport Arena'da oynanan maçı 21-25, 16-25, 25-18, 25-20 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan Arkas Spor, rövanş öncesi avantaj elde etti.
Frankfurt kentindeki Fraport Arena'da oynanan maçı 21-25, 16-25, 25-18, 25-20 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan Arkas Spor, rövanş öncesi avantaj elde etti.
Rövanş karşılaşması, 12 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:14
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