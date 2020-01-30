Arkas Spor, Almanya'dan Galibiyetle Döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkas Spor, Almanya'dan Galibiyetle Döndü - Son Dakika Spor

Arkas Spor, Almanya'dan Galibiyetle Döndü

53 dakika önce

Frankfurt kentindeki Fraport Arena'da oynanan maçı 21-25, 16-25, 25-18, 25-20 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan Arkas Spor, rövanş öncesi avantaj elde etti.

Arkas Spor, Almanya'dan Galibiyetle Döndü, System.String[]

Frankfurt kentindeki Fraport Arena'da oynanan maçı 21-25, 16-25, 25-18, 25-20 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazanan Arkas Spor, rövanş öncesi avantaj elde etti.


Rövanş karşılaşması, 12 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.

Arkas Spor, Frankfurt, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:14 
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