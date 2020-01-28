Arkas Spor, Almanya'dan galibiyetle dönmek istiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkas Spor, Almanya'dan galibiyetle dönmek istiyor - Son Dakika Spor

Arkas Spor, Almanya'dan galibiyetle dönmek istiyor

6 saat önce

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Almanya'da United Volleys'e konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, "Almanya'daki ilk maçtan İzmir'e galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam." dedi.

Arkas Spor, Almanya'dan galibiyetle dönmek istiyor, System.String[]

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Almanya'da United Volleys'e konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, "Almanya'daki ilk maçtan İzmir'e galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam." dedi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa kupalarında her maçın büyük önem taşıdığını belirtti.

Önceki turu kayıpsız geçtiklerini bildiren Özden, "Şimdi 8'li final turunu da aynı performansla geride bırakmak istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Almanya'daki ilk maçtan İzmir'e galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

United Volleys ile Arkas Spor arasındaki müsabakada Frankfurt'taki Fraport Arena'da yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

Arkas Spor, Almanya, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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