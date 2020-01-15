Arkas Spor Antrenörü Hoag, Kanada Milli Takımı ile 2020 Tokyo vizesi aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkas Spor Antrenörü Hoag, Kanada Milli Takımı ile 2020 Tokyo vizesi aldı - Son Dakika Spor

Arkas Spor Antrenörü Hoag, Kanada Milli Takımı ile 2020 Tokyo vizesi aldı

6 saat önce

Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag'un çalıştırdığı Kanada Erkek Voleybol Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Arkas Spor Antrenörü Hoag, Kanada Milli Takımı ile 2020 Tokyo vizesi aldı, System.String[]

Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag'un çalıştırdığı Kanada Erkek Voleybol Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından Kanada Milli Takımı'ndaki görevini bırakan Hoag, geçen yıl tekrar takımın başına geçti.

Hoag yönetimindeki Kanada, Kuzey- Orta Amerika Olimpiyat Oyunları Eleme Grubu'nda Küba, Meksika ve Porto Riko'yu yenerek 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini aldı.

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda sporcu olarak yer alan Hoag, Kanada ile 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise antrenör olarak görev yaptı.

Hoag, yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dünyanın en iyi takımlarına karşı en iyi performansı göstermeye çalışacaklarını belirterek, "İyi bir durumdayız, bence daha iyi bir seviyeye ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor, Kanada, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Mert Çetin: Roma forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum
Yüzde 100 elektrikli yerli ve mili yeni nesil hizmet araçları fuarda tanıtıldı Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi Meryem Boz, Olimpiyat Elemeleri'nin MVP'si seçildi

Son Dakika Haberleri
00:17 Galatasaray'da Rizespor maçı sonrası büyük tepki: "Bu 'Zorlu' kafası" - Son Dakika Spor
00:04 Ricardo Rodriguez, PSV'yi reddedip Fenerbahçe'yi seçti - Son Dakika Spor
00:02 Son Dakika | Ricardo Rodriguez, Fenerbahçe'yi seçti! - Son Dakika Spor
00:00 Galatasaray maçının ardından -2 - Son Dakika Spor
23:59 Galatasaray maçının ardından - Son Dakika Spor
23:46 İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Ali Koç'a sert sözler: Şampiyonluğumuzu çaldınız - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 00:21:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkas Spor Antrenörü Hoag, Kanada Milli Takımı ile 2020 Tokyo vizesi aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]