Son Dakika Haberleri: Arkas Spor, Avrupa'da üst üste 15. sezonuna başlıyor
Son Dakika Spor Arkas Spor, Avrupa'da üst üste 15. sezonuna başlıyor - Son Dakika Spor

Arkas Spor, Avrupa'da üst üste 15. sezonuna başlıyor

6 saat önce

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, 16'lı final turundan katılacağı Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası'nda Romanya'dan Dinamo Bükreş karşısında tur vizesi arayacak.

Arkas Spor, Avrupa'da üst üste 15. sezonuna başlıyor, System.String[]

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, 16'lı final turundan katılacağı Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası'nda Romanya'dan Dinamo Bükreş karşısında tur vizesi arayacak.

Bir ilke imza atarak 2009'da Erkekler Challenge Kupası'nı müzesine götüren Arkas Spor, bu yıl üst üste 15. kez Avrupa'da sahne alacak.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 8, CEV Kupası'nda 3, Challenge Kupası'nda 2 ve Top Teams Kupası'nda 1 kez yer alan İzmir temsilcisi, Avrupa kupalarında çıktığı toplam 103 maçta 53 galibiyet ile 50 yenilgi yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de dörtlü finale yükselen ve bunu başaran ilk erkek Türk takımı olan Arkas Spor, son 2 yılda ise hiç galibiyet alamayarak grup aşamasında organizasyona veda etti.

15 maçtır kazanamıyor

Avrupa kupalarındaki son 15 maçında galibiyeti bulunmayan Türk temsilcisi, CEV Kupası 16'lı final turunda Dinamo Bükreş karşısında bu şanssızlığını kırıp, bir üst tura çıkma mücadelesi verecek.

Bu turda rakibiyle ilk maçını yarın TSİ 18.00'de Dinamo Bükreş Spor Salonu'nda oynayacak Arkas Spor, rövanş maçını 19 Aralık Perşembe günü İzmir'de yapacak.

Mavi-beyazlı ekip, bir üst tura yükselmesi halinde Almanya'dan United Volleys ile Belarus'tan Shakhtior eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupaları performansı

Arkas Spor'un mücadele ettiği Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Sezon Kupa O G M
2005-2006 CEV 3 2 1
2006-2007 Top Teams 4 2 2
2007-2008 Şampiyonlar Ligi 6 2 4
2008-2009 Challenge 8 7 1
2009-2010 CEV 6 5 1
2010-2011 Challenge 12 8 4
2011-2012 Şampiyonlar Ligi 12 8 4
2012-2013 Şampiyonlar Ligi 10 5 5
2013-2014 Şampiyonlar Ligi 6 0 6
2014-2015 CEV 6 4 2
2015-2016 Şampiyonlar Ligi 8 4 4
2016-2017 Şampiyonlar Ligi 10 6 4
2017-2018 Şampiyonlar Ligi 6 0 6
2018-2019 Şampiyonlar Ligi 6 0 6
TOPLAM 103 53 50

Arkas Spor, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:14 Kaynak: AA
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