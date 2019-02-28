Son Dakika Haberleri: Arkas Spor, Avrupa'ya Galibiyet Alamadan Veda Etti

Arkas Spor, Avrupa'ya Galibiyet Alamadan Veda Etti

26 dakika önce

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun altıncı ve son maçında İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'ya 3-1 mağlup olan Arkas Spor, organizasyonu galibiyet alamadan tamamladı.

Arkas Spor, Avrupa'ya Galibiyet Alamadan Veda Etti, System.String[]
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun altıncı ve son maçında İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma'ya 3-1 mağlup olan Arkas Spor, organizasyonu galibiyet alamadan tamamladı.

Bu sezon E Grubu'nda İtalya'dan Sir Colussi Sicoma, Rusya'dan Dinamo Moskova ve Fransa'dan Tours takımıyla mücadele eden Arkas Spor, grup maçlarını dünkü Sir Colussi Sicoma müsabakasıyla tamamladı.

Gruptaki 6 maçını da kaybeden ve sadece 1 puanı bulunan Arkas Spor, Avrupa kupalarındaki son 15 karşılaşmasında galip gelemedi. Geçen yıl da aynı organizasyonda 6 maçını kaybeden Türk temsilcisi, Avrupa kupalarında son galibiyetini 15 Şubat 2017'de Alman ekibi VfB Friedrichshafen karşısında 3-2'lik galibiyetle almıştı.

Avrupa kupalarında 103. maçını geriden bırakan mavi-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 53 galibiyet ve 50 yenilgi aldı.

Efeler Ligi'nde 43.44 puanla 2. sırada yer alan Arkas Spor, 1. etabın son 2 maçında 3 Mart Pazar günü Maliye Piyango'ya konuk olduktan sonra 9 Mart Cumartesi günü ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

Arkas Spor, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde ise 15 Mart Cuma günü Malatya'da Fenerbahçe ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:30 Kaynak: AA

Avrupa, Arkas Spor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ersan'lı Milwaukee Bucks, Sacremanto Kings'ı Mağlup Etti Galatasaray, Hoffenheim'ın Genç Kalecisi İsa Doğan'ın Peşine Düştü

Halı Saha Maçına Erken Gelen Savcı, 14 Öğretmeni Sahadan Çıkaramayınca Gözaltına Aldırdı Kuru Soğanda Sıfır Gümrük Vergisinin Süresi Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 11:56:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkas Spor, Avrupa'ya Galibiyet Alamadan Veda Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]