Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak - Son Dakika Spor

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak

6 saat önce

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak, System.String[]

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 18. hafta mücadelesinde yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Kulüp basın sözcüsü Uğur Özden yaptığı yazılı açıklamada, ligdeki son 3 maçlarında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta ve Arhavi Voleybol'u yenerek ikinci sıraya yükseldiklerini belirtti.

Normal sezonda 5 maç kaldığını hatırlatan Özden, "Tüm müsabakaları kazanmayı hedefliyoruz. Elde ettiğimiz 12 galibiyet ve topladığımız 38 puanla zirveye çok yaklaştık. Play-off'a en iyi yerden başlamak istiyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyespor önünde de galibiyet hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Arkas Spor arasındaki müsabaka, saat 16.00'da Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:00 Kaynak: AA
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