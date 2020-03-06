Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank'ı konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank'ı konuk edecek - Son Dakika Spor

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank'ı konuk edecek

6 saat önce

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde yarın Halkbank'ı konuk edecek.

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Halkbank'ı konuk edecek, System.String[]

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 21. hafta mücadelesinde yarın Halkbank'ı konuk edecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Ziraat Bankası'nı yenerek önemli bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Halkbank'ı yenerek normal sezonun bitimine 1 hafta kala 2. sıradaki yerlerini garantilemek istediklerini bildiren Özden, "Sıralamayı yakından ilgilendiren bir mücadele bizleri bekliyor. Taraftarlarımızın desteğiyle Halkbank'ı yenerek galibiyet serimizi 7 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Ekibimize güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Halkbank arasında yarın İzmir'de saat 17.00'de başlayacak müsabaka Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Ziraat Bankası, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:22 Kaynak: AA
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