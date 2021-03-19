Arkas Spor, AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray'ı ağırlayacak

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta, yarın İzmir'de karşılaşacak.

AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley çeyrek finalinde Arkas Spor ile Galatasaray HDI Sigorta, yarın İzmir'de karşılaşacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final mücadelesi saat 12.30'da Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Müsabakayı kazanacak ekip, Halkbank- Tokat Belediye Plevne eşleşmesinin galibiyle 29 Mart Pazartesi günü Ankara'daki TVF Başkent Salonu'nda yarı final oynayacak. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, AXA Sigorta Kupa Voley'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti. Bunun için önlerinde 3 maç bulunduğunu aktaran Özden, "Üç maç kazandığımızda kupayı müzemize götürmüş olacağız. Bu yoldaki ilk rakibimiz Galatasaray HDI Sigorta'yı yenerek yarı finale yükselmek istiyoruz." ifadelerini kulandı.

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