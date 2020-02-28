Arkas Spor, başkente 6'da 6 için gidiyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkas Spor, başkente 6'da 6 için gidiyor - Son Dakika Spor

Arkas Spor, başkente 6'da 6 için gidiyor

6 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 5 maçını kazanan Arkas Spor, 20. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankası'na Ankara'da konuk olacak.

Arkas Spor, başkente 6'da 6 için gidiyor, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 5 maçını kazanan Arkas Spor, 20. hafta karşılaşmasında Ziraat Bankası'na Ankara'da konuk olacak.

Başkent Voleybol Salonu'nda 29 Şubat Cumartesi günü yapılacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, ligde son 3 haftaya girdiklerini ve normal sezonu yenilgi almadan tamamlamak istediklerini belirtti.

Ziraat Bankası karşısında önemli bir sınav vereceklerini dile getiren Özden, "Takımımızın yükselen bir form grafiği var. Bunu başkentte de sürdürmek ve İzmir'e galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz. Hedefimiz 6'da 6 yapmak." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:40 Kaynak: AA
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