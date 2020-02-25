Arkas Spor, CEV Kupası'nda Galatasaray'a karşı avantaj arayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkas Spor, CEV Kupası'nda Galatasaray'a karşı avantaj arayacak - Son Dakika Spor

Arkas Spor, CEV Kupası'nda Galatasaray'a karşı avantaj arayacak

6 saat önce

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, iyi konsantre olacak takımın adını yarı finale yazdıracağını bildirdi.

Arkas Spor, CEV Kupası'nda Galatasaray'a karşı avantaj arayacak, System.String[]

Voleybol Erkekler CEV Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, iyi konsantre olacak takımın adını yarı finale yazdıracağını bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Romanya'nın Dinamo Bükreş ve Almanya'nın United Volleys takımlarını eleyerek çeyrek finale yükseldiklerini belirtti.

CEV Kupası'nda iki Türk takımından birinin yarı finale yükseleceğini kaydeden Özden, "İyi konsantre olan takım adını yarı finale yazdıracak. Daha az hata yapan tarafın tur biletini alacağı seriyi, başarıyla geçmek ve yolumuza devam etmek istiyoruz. Güzel bir maç bizleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor arasındaki çeyrek final serisinin ilk karşılaşması yarın saat 19.00'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda, rövanşı ise 4 Mart Çarşamba günü aynı saatte İzmir Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Yarı finale kalacak takım GFC Ajaccio (Fransa)-Leo Shoes (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 108. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 107 müsabakada 57 galibiyet ve 50 yenilgi aldı.

Galatasaray, Arkas Spor, voleybol, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Derbi sonrası, Ali Koç'tan istifa talebine yanıt: Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğim
Galatasaray, Ozan Tufan'ın söylediği "Böyle bir şey olabilir mi ya?" sözünü tişört yaptıracak Galatasaray'ın eski Başkanı Ünal Aysal'ın enerji şirketi iflas etti Fredy Guarin, Galatasaraylı Nagatomo'yu Vasco da Gama'ya davet etti

Son Dakika Haberleri
15:41 Gülden ve Ümit Yaşar Türkiye turnesine çıkıyor
15:28 Ece Erken'le aşk yaşayan evli Şafak Mahmutyazıcıoğlu konuştu: Evliliğimin bitmesinde alakası yok
14:56 Her durağında farklı kültürü tanıtan Doğu Ekspresi'ne ilgi artıyor
14:56 Ressam Musa Aktaş'ın 30. yıl resim sergisi sanatseverlerle buluştu
14:56 Magazin gündemine ne kadar hakimsiniz?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 16:05:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkas Spor, CEV Kupası'nda Galatasaray'a karşı avantaj arayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]