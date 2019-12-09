Son Dakika Haberleri: Arkas Spor, CEV Kupası'nda Romanya'da avantajlı skor arayacak
Son Dakika Spor Arkas Spor, CEV Kupası'nda Romanya'da avantajlı skor arayacak - Son Dakika Spor

Arkas Spor, CEV Kupası'nda Romanya'da avantajlı skor arayacak

6 saat önce

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında 11 Aralık Çarşamba günü Romanya'da Dinamo Bükreş ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İzmir'e avantajlı bir sonuçla dönmek istediklerin bildirdi.

Arkas Spor, CEV Kupası'nda Romanya'da avantajlı skor arayacak, System.String[]

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında 11 Aralık Çarşamba günü Romanya'da Dinamo Bükreş ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İzmir'e avantajlı bir sonuçla dönmek istediklerin bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki yükselişlerini Avrupa'ya da yansıtmak istediklerini belirtti.

CEV Kupası 16'lı final turunda Dinamo Bükreş ile karşılaşacaklarını aktaran Özden, "Kupaya galibiyetle başlamanın önemini biliyoruz. İki maç üzerinden yapılacak 16'lı final turunda İzmir'e avantajlı sonuçla dönmek istiyoruz ve oyuncularımız bunu başaracak güçte. Ekibimize güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor, rövanşta ise rakibini İzmir'de 19 Aralık Perşembe günü konuk edecek.

Dinamo Bükreş, Arkas Spor, Romanya, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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