Arkas Spor, CEV Kupası'nda tur peşinde - Son Dakika
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Arkas Spor, CEV Kupası'nda tur peşinde

7 saat önce

Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında 19 Aralık Perşembe günü Romanya'nın Dinamo Bükreş takımını konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, kupada bir üst tura çıkmak istediklerini bildirdi.

Arkas Spor, CEV Kupası'nda tur peşinde, System.String[]

Erkekler CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında 19 Aralık Perşembe günü Romanya'nın Dinamo Bükreş takımını konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, kupada bir üst tura çıkmak istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada Romanya'daki ilk karşılaşmayı 3-0 kazandıklarını hatırlatarak, İzmir'de konuk edecekleri Dinamo Bükreş karşısında taraftarları yanlarında görmek istediklerini bildirdi.

AXA Sigorta Ligi'nde son 4 maçlarını kazandıklarını hatırlatan Özden, "Ligde ilk yarıyı üst üste 4 maçımızı kazanarak kapattık ve formda olduğumuzu gösterdik. Avrupa Kupası'nda da bu çizgimizi bozmadan ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Dinamo Bükreş arasındaki CEV Kupası 16'lı final turu rövanş müsabakası 19 Aralık Perşembe günü saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:36 Kaynak: AA
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