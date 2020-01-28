Arkas Spor, CEV Kupası'nda United Volleys karşısında avantaj arayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkas Spor, CEV Kupası'nda United Volleys karşısında avantaj arayacak - Son Dakika Spor

Arkas Spor, CEV Kupası'nda United Volleys karşısında avantaj arayacak

6 saat önce

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi United Volleys'e konuk olacak.

Arkas Spor, CEV Kupası'nda United Volleys karşısında avantaj arayacak, System.String[]

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın Almanya temsilcisi United Volleys'e konuk olacak.

Organizasyonun 16'lı final turunda Romanya temsilcisi Dinamo Bükreş'i her iki maçta da yenerek 8'li final turuna kalan mavi-beyazlı ekip, bu kez Alman ekibi United Volleys karşısında tur arayacak.

Rakibiyle ilk maçında yarın Almanya'nın Frankfurt kentindeki Fraport Arena'da TSİ 21.30'da karşılaşacak Arkas Spor, rövanşı ise 12 Şubat Çarşamba günü İzmir'de oynayacak.

Bu turu geçecek ekip çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta-CSM Arcada (Romanya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa kupalarında 106. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önce çıktığı 105 maçta 55 galibiyet ile 50 yenilgi yaşadı.

Arkas Spor, Almanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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