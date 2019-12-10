Son Dakika Haberleri: Arkas Spor, CEV Kupası'nda yarın Dinamo Bükreş'e konuk olacak
Son Dakika Spor Arkas Spor, CEV Kupası'nda yarın Dinamo Bükreş'e konuk olacak - Son Dakika Spor

Arkas Spor, CEV Kupası'nda yarın Dinamo Bükreş'e konuk olacak

6 saat önce

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Romanya'da Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.

Arkas Spor, CEV Kupası'nda yarın Dinamo Bükreş'e konuk olacak, System.String[]

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Romanya'da Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.

Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Dinamo Bükreş Spor Salonu'nda oynanacak Dinamo Bükreş- Arkas Spor maçı TSİ 18.00'de başlayacak. Müsabakada Bulgaristan'dan Ilian Georgiev ile Macaristan'dan Gyula Tillmann düdük çalacak.

Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü İzmir'de oynanacak.

Dinamo Bükreş, Arkas Spor, Romanya, Bükreş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:44 Kaynak: AA
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