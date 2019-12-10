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Arkas Spor, CEV Kupası'nda yarın Dinamo Bükreş'e konuk olacak
6 saat önce
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Romanya'da Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:44 Kaynak: AA
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Romanya'da Dinamo Bükreş ile karşılaşacak.
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Dinamo Bükreş Spor Salonu'nda oynanacak Dinamo Bükreş- Arkas Spor maçı TSİ 18.00'de başlayacak. Müsabakada Bulgaristan'dan Ilian Georgiev ile Macaristan'dan Gyula Tillmann düdük çalacak.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Aralık Perşembe günü İzmir'de oynanacak.
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