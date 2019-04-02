Son Dakika Haberleri: Arkas Spor'da Hedef Yarı Final

Arkas Spor'da Hedef Yarı Final

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinin Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, "Tokat Belediye Plevne'yi bir kez daha mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyoruz.

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Voleybol Efeler Ligi ekiplerinin Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, "Tokat Belediye Plevne'yi bir kez daha mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, play-off çeyrek final ilk maçında Tokat Belediye Plevne'yi deplasmanda 3-1 yendiklerini belirtti.

Bu galibiyetle yarı final kapısını ağırladıklarını vurgulayan Özden, şunları kaydetti:

"Deplasmanda aldığımız galibiyet bize önemli bir avantaj sağladı. Tokat Belediye Plevne'yi bir kez daha mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyoruz. Seyircimizden destek bekliyoruz."

Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne müsabakası yarın saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde başlayacak.

Arkas Spor kazandığı takdirde adını yarı finale yazdıracak, Tokat Belediye Plevne'nin maçtan galip ayrılması halinde ise üçüncü ve son müsabaka yine İzmir'de oynanacak.

Bu eşleşmeyi geçecek ekip yarı finalde Galatasaray- İstanbul Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:10 Kaynak: AA

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