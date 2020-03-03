Arkas Spor'da hedef yarı final

Voleybolda Erkekler CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında yarın Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk edecek Arkas Spor'un antrenörü Glenn Hoag, "Bizim sadece odaklanmamız lazım, az hata yapıp iyi işlerimizi arttırmamız gerekiyor." dedi.

Hoag, yaptığı açıklamada, yarın Galatasaray HDI Sigorta karşısında önemli bir maça çıkacaklarını belirtti. İlk maçta çok iyi oynamadıklarını ve çok fazla hata yaptıklarını bildiren Hoag, şunları kaydetti:

"Seyircimiz önündeki yarınki ikinci maçta hatalarımızı aşağıya düşürmemiz gerekiyor. Çok iyi bir ekibe sahibiz. Galatasaray da iyi takım. Çok iyi bir maç olacak. Bizim sadece odaklanmamız lazım, az hata yapıp iyi işlerimizi arttırmamız gerekiyor."

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden de ilk maçı 3-1 kaybetmelerine rağmen yarın taraftarlarının desteğiyle turu geçerek adlarını yarı finale yazdırmak istediklerini belirtti.

İlk maçı 3-1 kaybeden Arkas Spor, rakibini yarın saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde konuk edecek.