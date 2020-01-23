Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak - Son Dakika Spor

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak

7 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, ekiplerine güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 25 Ocak Cumartesi günü Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, ekiplerine güvenlerinin tam olduğunu bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligin ikinci yarısına Tokat Belediye Plevne ve Sorgun Belediyespor galibiyetleriyle başladıklarını ve yenilmezlik serilerini 6 maça çıkardıklarını kaydetti.

Fenerbahçe HDI Sigorta'yı da yenmek istediklerini aktaran Özden, "Son 4 dış saha maçından 3-0'lık galibiyetler elde ettik. Bu galibiyetleri İstanbul'da lider Fenerbahçe HDI Sigorta önünde de devam ettirmek istiyoruz. Voleybol kalitesi ve heyecan düzeyi yüksek bir maç bizleri bekliyor. Ekibimize güvenimiz ve inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe HDI Sigorta ile Arkas Spor arasında 25 Ocak Cumartesi günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 13.00'te başlayacak.

Fenerbahçe, Arkas Spor, Sigorta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

F.Bahçe'den ayrılması beklenen Victor Moses, Inter takım yemeğinde görüldü
Real Betis, Max Kruse'ye talip oldu Son Dakika: Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon lira daha eklendi Fenerbahçe, Victor Moses'ın sözleşmesini feshetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 19:38:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkas Spor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe HDI Sigorta'ya konuk olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]