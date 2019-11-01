Arkas Spor, Fenerbahçe'yi konuk edecek

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 Kasım Pazar günü Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek Arkas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İzmirli voleybolseverlerden destek beklediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde Tokat Belediye Plevne ve Sorgun Belediyespor galibiyetlerinin ardından 3. haftada Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edeceklerini belirtti.

Zevkli ve heyecanlı bir karşılaşma olacağına inandığını kaydeden Özden, "Fenerbahçe önünde önemli bir sınav vereceğiz. Zevkli, heyecanlı ve voleybol kalitesi üst seviyede bir maç bizleri bekliyor. İzmirli voleybolseverlerden destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta arasındaki müsabaka 3 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.