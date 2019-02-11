Son Dakika Haberleri: Arkas Spor, Fransa Deplasmanında

Arkas Spor, Fransa Deplasmanında

1 saat önce

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun beşinci maçında yarın Fransız temsilcisi Tours'a konuk olacak.

Arkas Spor, Fransa Deplasmanında, System.String[]
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun beşinci maçında yarın Fransız temsilcisi Tours'a konuk olacak.

Grupta ilk 4 maçında galip gelemeyen ve gruptan çıkma şansı kalmayan Arkas Spor, İzmir'de 3-0 yenildiği Tours'la yarın TSİ 22.00'de Tours kentindeki Robert Grenon Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Müsabakada hakemler Finlandiya'dan Kenneth Aro ve Almanya'dan Sabine Witte görev yapacak.

Avrupa kupalarında 102. maçına çıkacak Arkas Spor, şimdiye kadar çıktığı 101 müsabakada 53 galibiyet ve 48 yenilgi aldı. Mavi-beyazlı ekip Avrupa'da oynadığı son 13 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:03 Kaynak: AA

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