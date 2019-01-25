Arkas Spor Galibiyet Serisini Sürdürmek Amacında
1 saat önce
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Ankara'da konuk olacağı Ziraat Bankası karşılaşmasından galibiyetle dönmek istiyor.
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor
, Ankara
'da konuk olacağı Ziraat Bankası
karşılaşmasından galibiyetle dönmek istiyor.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ligde ikinci yarıya üst üste aldığı 3 galibiyetle başlayan ikinci sıradaki Arkas Spor, yarın TVF
Başkent Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da Ziraat Bankası'nın konuğu olacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen basın sözcüsü Uğur Özden
, ikinci yarıya Tokat
Belediye Plevne, Arhavi
Belediyespor ve İkbal Afyon
Belediye Yüntaş galibiyetleriyle iyi bir giriş yaptıklarını belirtti.
Takımlarının performansının her geçen gün arttığına işaret den Özden, "Art arda aldığımız galibiyetlerle zirveye çok yaklaştık. Ziraat Bankası oyun kalitesi bakımından ciddi bir rakip. Ankara'dan galibiyetle dönüp yükselişimizi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:03 Kaynak: AA
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