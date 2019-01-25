Son Dakika Haberleri: Arkas Spor Galibiyet Serisini Sürdürmek Amacında

Arkas Spor Galibiyet Serisini Sürdürmek Amacında

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Ankara'da konuk olacağı Ziraat Bankası karşılaşmasından galibiyetle dönmek istiyor.

Arkas Spor Galibiyet Serisini Sürdürmek Amacında, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Ankara'da konuk olacağı Ziraat Bankası karşılaşmasından galibiyetle dönmek istiyor.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ligde ikinci yarıya üst üste aldığı 3 galibiyetle başlayan ikinci sıradaki Arkas Spor, yarın TVF Başkent Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da Ziraat Bankası'nın konuğu olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen basın sözcüsü Uğur Özden, ikinci yarıya Tokat Belediye Plevne, Arhavi Belediyespor ve İkbal Afyon Belediye Yüntaş galibiyetleriyle iyi bir giriş yaptıklarını belirtti.

Takımlarının performansının her geçen gün arttığına işaret den Özden, "Art arda aldığımız galibiyetlerle zirveye çok yaklaştık. Ziraat Bankası oyun kalitesi bakımından ciddi bir rakip. Ankara'dan galibiyetle dönüp yükselişimizi sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:03 Kaynak: AA

Spor
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