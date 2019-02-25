Arkas Spor, Grup Maçlarını İtalya'da Tamamlayacak

Arkas Spor Kulübü Basın Sözcüsü Uğur Özden, 27 Şubat Çarşamba günü oynayacakları Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında puan almak istediklerini belirtti.

Arkas Spor Kulübü Basın Sözcüsü Uğur Özden, 27 Şubat Çarşamba günü oynayacakları Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında puan almak istediklerini belirtti.



Kulüpten yapılan açıklamada, Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı'nın gruptaki altıncı maçında İtalya'dan Sir Colussi Sicoma takımı ile karşılaşacağı belirtildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, Şampiyonlar Ligi'nde her maçın ayrı bir tecrübe olduğunu kaydetti. Özden, "İtalya'nın en güçlü takımlarından biriyle oynayacağız. Puan almak istiyoruz ve bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.



Arkas Spor, Sir Colussi Sicoma takımı ile Perugia kentindeki Evangelisti Spor Salonu'nda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Igor Schimpl (Slovakya) ve Vlastimil Kovar (Çekya) hakem ikilisi yönetecek.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tarihler Belli Oldu! Erdoğan ve Bahçeli 3 Kentte Ortak Miting Yapacak

Galatasaray, Portolu Futbolcu Hector Herrera'nın Peşine Düştü

Galatasaraylı Fernando, Sezon Sonunda Takımdan Ayrılacak

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu