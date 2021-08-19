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Arkas Spor'un sağlık sponsoru Medicana - Son Dakika

Arkas Spor'un sağlık sponsoru Medicana

19.08.2021 09:56

- Arkas Spor'un sağlık sponsoru Medicana Arkas Spor ile Medicana Sağlık Grubu arasında devam eden sağlık sponsorluğu anlaşması 2021-2022 sezonu için yenilendi.

- Arkas Spor'un sağlık sponsoru Medicana

İZMİR - Arkas Spor ile Medicana Sağlık Grubu arasında devam eden sağlık sponsorluğu anlaşması 2021-2022 sezonu için yenilendi.

Türk voleyboluna altyapı ve profesyonel anlamda yaptığı yatırımlarla Türk Milli Takımı'na oyuncu yetiştirme misyonuyla hareket eden Arkas Spor'un, Medicana International İzmir Hastanesi'yle gerçekleştirdiği sağlık sponsorluğu anlaşması, 2021-2022 sezonu için de yenilendi. Sponsorluk sözleşmesi kapsamında, kulüp bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcu ve teknik heyetin sağlık hizmetleri Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak.

Avrupa şampiyonu unvanıyla uluslararası başarılara imza atan, tesislerinde yetiştirdiği oyuncularla Türk voleybolunun gelişmesine önemli katkılar yapan Arkas Spor'un, 2021-2022 sezonu sağlık sponsoru, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ve Arkas Spor Kulübü Asbaşkanı Cenk Değer arasında düzenlenen imza töreni ile yeniden Medicana oldu.

Ulvi Ünal: "Elimizden gelen katkıyı sağlayacağız"

İmza töreninde konuşan Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal, sağlık ve sporun birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini, bu nedenle hastanelerinin bulunduğu her ilde, tüm spor branşlarına destek verdiklerini ifade ederek, "İzmir'de, geçtiğimiz yıl 9 Eylül gibi önemli bir tarihte hastanemizi açtık. İzmir halkının da bize çok büyük bir teveccühü oldu. İzmir halkının bu ilgisine muhakkak ki karşılık vermek, sağlık ve sporu yan yana getirerek İzmir takımlarıyla birlikte hareket etmek istiyoruz. Ben de eski bir milli voleybolcu olarak Arkas Spor Kulübü'ne sağlık alanında destek vermekten oldukça mutluyum. Önümüzdeki sene Avrupa'da önemli başarılara imza atmalarını canı gönülden istiyoruz. Biz de elimizden gelen katkıyı vermeye hazırız" dedi.

Cenk Değer: "Hedefimiz şampiyonluk"

Arkas Spor Kulübü Asbaşkanı Cenk Değer ise, Medicana International İzmir Hastanesi'yle pandeminin başladığı dönemde sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirterek, "Bu süre zarfında bize her türlü desteği verdiler. Covid ortamında oyuncularımızın sağlığı için verdikleri emekler nedeniyle teşekkür ederim. Ümit ediyorum önümüzdeki sezon pandeminin etkisi azalır ve hep birlikte maçları heyecanla izleriz. Umuyorum sezon sonunda da şampiyonlukla ve kupayla bu birlikteliği ödüllendirmiş oluruz" diye konuştu.

Arkas Spor'un sağlık sponsoru Medicana
Arkas Spor'un sağlık sponsoru Medicana
Arkas Spor'un sağlık sponsoru Medicana
Arkas Spor'un sağlık sponsoru Medicana

Arkas Spor, voleybol, Sigorta, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Arkas Spor'un sağlık sponsoru Medicana - Son Dakika Spor


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