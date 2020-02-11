Arkas Spor, İzmirli voleybolseverlerden destek bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Arkas Spor, İzmirli voleybolseverlerden destek bekliyor - Son Dakika Spor

Arkas Spor, İzmirli voleybolseverlerden destek bekliyor

6 saat önce

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Alman ekibi United Volleys'i konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, taraftarların yanlarında olmasının kendilerine güç katacağını belirtti.

Arkas Spor, İzmirli voleybolseverlerden destek bekliyor, System.String[]

Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında yarın Alman ekibi United Volleys'i konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, taraftarların yanlarında olmasının kendilerine güç katacağını belirtti.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, rakiplerini yenerek çeyrek finale kalmak istediklerini bildirdi. Almanya'dan 3-2'lik galibiyetle döndüklerini hatırlatan Özden, "Almanya'dan tur kapısını aralayarak döndük. Bu avantajı iyi kullanmayı ve United Volleys'i mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi hedefliyoruz. Taraftarlarımızın bu önemli maçta yanımızda olması ve takımımıza destek vermesi bize güç katacaktır." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile United Volley arasında Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka yarın saat 19.00'da başlayacak.

Arkas Spor, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Tuba'yı 46 bıçak darbesiyle öldüren eşi: Ben hep yapıcı olmaya çalıştım
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de atacağımız adımları yarın açıklayacağım Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir Gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! Kız arkadaşını denize atarak boğulmasını izlemiş

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:35:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arkas Spor, İzmirli voleybolseverlerden destek bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]