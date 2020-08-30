Arkas Spor, Kupa Voley'de üst tura çıkmayı hedefliyor

Uğur Özden, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Son katıldığımız TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda kupayı kazanarak moral bulduk. AXA Sigorta Kupa Voley'de rakiplerimizi geride bırakarak bir üst tura çıkmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Voleybolda AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler'de B Grubu ilk maçında yarın Bursa 'da Afyon Belediye Yüntaş ile karşılaşacak olan Arkas Spor 'un basın sözcüsü Uğur Özden , rakiplerini geride bırakarak bir üst tura çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

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