Son Dakika Haberleri: Arkas Spor, Lideri Konuk Edecek

Arkas Spor, Lideri Konuk Edecek

29 dakika önce

Voleybol Efeler Ligi'nde 23 Şubat Cumartesi günü lider Halkbank'ı konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, ligin iki kaliteli takımının karşılaşmasında kazanan taraf olmak istediklerini bildirdi.

Arkas Spor, Lideri Konuk Edecek, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi'nde 23 Şubat Cumartesi günü lider Halkbank'ı konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, ligin iki kaliteli takımının karşılaşmasında kazanan taraf olmak istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son 2 haftada galip geldiklerini, 20. hafta mücadelesinde de Halkbank'ı konuk edeceklerini belirtti. Tüm düşüncelerinin galibiyet olduğunu ifade eden Özden, şunları kaydetti:

"Son iki sezonda play-off final etabında şampiyonluk için yarıştığımız Halkbank'la yine önemli bir maça çıkacağız. Ligin iki kaliteli takımının karşılaşmasında kazanan biz olmak istiyoruz. Hazırlıklarımızı galibiyet üzerine yaptık. Taraftarımızı desteğe davet ediyoruz."

Arkas Spor ile Halkbank arasındaki müsabaka, İzmir'de cumartesi günü saat 16.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:52 Kaynak: AA

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