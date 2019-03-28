Son Dakika Haberleri: Arkas Spor Şampiyonluğa Odaklandı

Arkas Spor Şampiyonluğa Odaklandı

48 dakika önce

Voleybol Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında 30 Mart Cumartesi günü deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediklerini bildirdi.

Arkas Spor Şampiyonluğa Odaklandı, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçında 30 Mart Cumartesi günü deplasmanda Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, sezonu şampiyon olarak tamamlamak istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligin şampiyonunu belirleyecek play-off serisine Tokat'ta başlayacaklarını kaydetti.

Az hata yapan ve iyi odaklanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı önemli bir viraja girdiklerini bildiren Özden, "Tokat Belediye Plevne bu yıl dikkat çekici sonuçlara imza attı. Ancak hedefimiz gayet açık, sezonu şampiyon tamamlamak istiyoruz. Her maç final niteliği taşıyor." ifadelerini kullandı.

Tokat Belediye Plevne ile Arkas Spor arasındaki play-off çeyrek final serisinin ilk maçı 30 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te Tokat Ali Yücel Spor Salonu'nda oynanacak. İki galibiyete ulaşan tarafın yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci müsabaka ise 3 Nisan Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir'de oynanacak. Gerekirse üçüncü maç yine İzmir'de yapılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:53 Kaynak: AA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Altınordu Forması Giyen Erce Kardeşler'i Kadrosuna Katıyor Şenol Güneş'ten Fikret Orman'a Guti Vetosu Galatasaray'dan Serdar Aziz Hamlesi: Tazminatı Öde Abdullah Avcı, Neustadter'i İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:41:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkas Spor Şampiyonluğa Odaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]