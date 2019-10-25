Arkas Spor, sezona İzmir'de başlayacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk maçında 27 Ekim Pazar günü Tokat Belediye Plevne ile karşılaşacak Arkas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenip sezona iyi bir başlangıç yapmak istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, genç ve dinamik bir ekiple yeni sezonda da zirve için mücadele edeceklerini belirtti.

Tüm takımlara iyi bir sezon dileyen Özden, şunları kaydetti:

"Kadromuzu Kanada Milli Takım pasörü Jay Blankenau ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan transfer ettiğimiz smaçör Burak Güngör ile güçlendirdik. Altyapımızdan Efe Mandıracı, İlker Esin ve Halit Kurtuluş'u A takım kadrosuna dahil ettik. Güzel ve çekişmeli bir sezon bizleri bekliyor. İlk maçımızda Tokat Belediye Plevne'yi yenerek sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz."

Arkas Spor ile Tokat Belediye Plevne, 27 Ekim Pazar günü saat 15.00'te Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.