Arkas Spor, Solhanspor deplasmanında galibiyet arayacak

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 4. hafta mücadelesinde yarın Solhanspor'a konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ilk haftaki Galatasaray HDI Sigorta mağlubiyetinin ardından 2 maçı kazandıklarını belirtti.

Yarın konuk olacakları Solhanspor'un ligin en zor deplasmanlarından biri olduğunu vurgulayan Özden, "Afyon Belediye Yüntaş ve Ziraat Bankkart galibiyetleri takımın motivasyonunu üst düzeye çıkardı. Bingöl'den de istediğimiz sonuçla dönerek yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Solhanspor ile Arkas Spor arasında yarın saat 13.00'te başlayacak karşılaşma Bingöl Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.