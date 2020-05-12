Arkas Spor taraftara, oyunculara ve teknik ekibe teşekkür etti

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, şampiyonun belirlenmediği sezonu 2. sırada bitiren mavi-beyazlı ekibin sporcularına, teknik ekibe ve taraftarlara teşekkür etti.

Arkas Spor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Tu¨rkiye Voleybol Federasyonunun aldığı kararla 2019-2020 sezonunun play-off maçları oynatılmadan sonlandırıldığı belirtildi.

Ligde ikinci sırada bulunduklarının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şampiyonun belirlenmedigˆi sezonu takımımız 2. sırada bitirdi ve u¨lkemizi o¨nu¨mu¨zdeki yıl CEV Avrupa S¸ampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazandı. Sporcularımıza, teknik ekibimize ve tu¨m kulu¨p c¸alıs¸anlarımıza sezon boyunca go¨stermis¸ oldukları performans ve özverili c¸alıs¸malarından o¨tu¨ru¨ tebriklerimizi iletiyoruz ve siz; takımımızı sahada yalnız bırakmayan tu¨m voleybolseverlere de ayrıca tes¸ekku¨rlerimizi sunuyoruz. Sagˆlıklı, gu¨zel gu¨nlerde, dolu tribu¨nler o¨nu¨nde nice bas¸arılarda bulus¸mak dilegˆiyle."