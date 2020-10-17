Arkas Spor, Tokat Belediye Plevne ile İzmir'de karşılaşacak

Arkas Spor, AXA Sigorta Efeler Ligi 9. hafta mücadelesinde yarın Tokat Belediye Plevne'yi konuk edecek.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, hafta içindeki Arhavi Voleybol galibiyetinin ardından yarın da Tokat Belediye Plevne'yi konuk edeceklerini belirtti.

Haftayı çifte galibiyetle tamamlamak istediklerini bildiren Özden, "Ligde her maçın büyük önemi var. Tokat Belediye Plevne de ligin iyi ekiplerinden biri. Salondan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir maçı eksik Arkas Spor'un 9. hafta öncesinde 15 puanla 5. sırada yer aldığı ligde Tokat Belediye Plevne ise 8 puanla 10. durumda bulunuyor.

Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne mücadelesi yarın saat 17.00'de başlayacak.