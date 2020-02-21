Arkas Spor'un AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki rakibi İnegöl Belediyespor

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde yarın İnegöl Belediyespor'u konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenerek galibiyet serilerini 5 maça çıkarmak istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, yükselen bir formlarının olduğunu, bu çizgilerini İnegöl Belediyespor karşısında da sürdürmek istediklerini kaydetti.

Ligde play-off'a kadar kayıpsız gitmek istediklerini belirten Özden, "İnegöl Belediyespor'u da yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkarmayı hedefliyoruz. Kalan tüm müsabakalar bizim için çok önemli. Hepsini kazanıp play-off'a en iyi yerden başlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile İnegöl Belediyespor arasında yarın saat 15.00'te başlayacak müsabaka, Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak.