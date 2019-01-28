Son Dakika Haberleri: Arkas Spor'un Konuğu Dinamo Moskova

Arkas Spor'un Konuğu Dinamo Moskova

1 saat önce

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü maçında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova ile İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor'un Konuğu Dinamo Moskova, System.String[]
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü maçında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova ile İzmir'de karşılaşacak.

Grupta ilk 3 maçında galip gelemeyen Arkas Spor, Rusya'da 3-0 mağlup olduğu Dinamo Moskova'yı yarın saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

Karşılaşmada hakemler Avusturya'dan Sinisa Isajlovic ve Belçika'dan Wim Cambre görev yapacak.

Avrupa kupalarında 101. maçına çıkacak Arkas Spor, şimdiye kadar çıktığı 100 müsabakada 53 galibiyet ve 47 yenilgi aldı. Mavi-beyazlı ekip Avrupa'da oynadığı son 12 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:44 Kaynak: AA

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