Arkas Spor'un Konuğu Dinamo Moskova
1 saat önce
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü maçında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova ile İzmir'de karşılaşacak.
Arkas Spor
Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun dördüncü maçında yarın Rus ekibi Dinamo Moskova
ile İzmir
'de karşılaşacak.
Grupta ilk 3 maçında galip gelemeyen Arkas Spor, Rusya
'da 3-0 mağlup olduğu Dinamo Moskova'yı yarın saat 19.00'da Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi'nde konuk edecek.
Karşılaşmada hakemler Avusturya
'dan Sinisa Isajlovic ve Belçika
'dan Wim Cambre görev yapacak. Avrupa
kupalarında 101. maçına çıkacak Arkas Spor, şimdiye kadar çıktığı 100 müsabakada 53 galibiyet ve 47 yenilgi aldı. Mavi-beyazlı ekip Avrupa'da oynadığı son 12 müsabakada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:44 Kaynak: AA
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