Son Dakika Haberleri: Arkas Spor'un Konuğu Fenerbahçe

Arkas Spor'un Konuğu Fenerbahçe

1 saat önce

Voleybol Efeler Ligi'nde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, son 4 maçtaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

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Voleybol Efeler Ligi'nde yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, son 4 maçtaki çıkışlarını sürdürmek istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, son maçlarda yükselen bir form grafiklerinin olduğunu belirtti. Bunu skora da en iyi şekilde yansıttıklarını kaydeden Özden, "Son 4 maçımızı puan kaybetmeden kazanmamız sevindirici. Bu çıkışımızı Fenerbahçe karşısında da sürdürmek istiyoruz. İzmirli voleybolseverleri salona, Arkas Spor'a desteğe davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Fenerbahçe arasında Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, yarın saat 16.00'da başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 03:50 Kaynak: AA

Spor
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