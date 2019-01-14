Son Dakika Haberleri: Arkas Spor'un Konuğu Sir Colussi Sicoma

Arkas Spor'un Konuğu Sir Colussi Sicoma

1 saat önce

Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma maçında taraftarlardan destek beklediklerini bildirdi.

Arkas Spor'un Konuğu Sir Colussi Sicoma, System.String[]
Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, İtalyan ekibi Sir Colussi Sicoma maçında taraftarlardan destek beklediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yarın Avrupa'nın en iyi takımlarından Sir Colussi Sicoma ile karşılaşacaklarını belirtti.

Zor bir maçın kendilerini beklediğini vurgulayan Özden, "İtalyan rakibimiz karşısında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan da destek bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Sir Colussi Sicoma arasında yarın saat 19.00'da Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada, Sırbistan'dan Goran Gradinski ile Macaristan'dan Tibor Halasz hakem olarak görev yapacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:38 Kaynak: AA

Avrupa, Uğur Özden, Arkas Spor, Spor
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