Arkas Spor'un konuğu Sorgun Belediyespor

Arkas Spor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında yarın Sorgun Belediyespor'u konuk edecek.

Arkas Spor, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. hafta erteleme maçında yarın Sorgun Belediyespor'u konuk edecek. Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, ligde son olarak Altekma'yı 3-2 yendiklerini belirtti. Galibiyet serisini Sorgun Belediyespor maçıyla sürdürmek istediklerini bildiren Özden, "Üst üste elde ettiğimiz galibiyetlerle yükselen bir başarı grafiği çiziyoruz. Hedefimiz Sorgun Belediyespor'u da mağlup ederek yolumuza devam etmek." ifadelerini kullandı. Arkas Spor ile Sorgun Belediyespor arasındaki müsabaka yarın saat 14.00'te Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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