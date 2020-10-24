Arkas Spor'un konuğu Spor Toto

Spor Toto müsabakasında heyecanın üst düzeyde olacağını bildiren Özden, "Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada kazanan taraf olmak istiyoruz. İyi hazırlandık ve ekibimize güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

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