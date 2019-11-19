Son Dakika Haberleri: Arkas Spor, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor
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Arkas Spor, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor

6 saat önce

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21 Kasım Perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenerek yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini bildirdi.

Arkas Spor, yoluna kayıpsız devam etmek istiyor, System.String[]

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 21 Kasım Perşembe günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenerek yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini bildirdi.

Özden, yaptığı yazılı açıklamada, 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Arhavi Voleybol'u 3-0 yendiklerini, 7. haftada Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edeceklerini ifade etti.

Bu karşılaşmaya yüksek moralle çıkacaklarını belirten Özden, "Takımımızın performansı her hafta artırıyor. Bursa Büyükşehir Belediye karşısında da iyi oyunumuzu güzel bir galibiyetle süslemek ve kayıpsız devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Arkas Spor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor arasında İzmir'de Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde yapılacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:32 Kaynak: AA
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