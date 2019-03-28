Arkasına Bağladığı Römorkla Trafikte Tehlike Saçtı
57 dakika önce
Ankara'da arkasına geniş bir römork bağlayan kamyon, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.
Ankara'da arkasına geniş bir römork bağlayan kamyon, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.
Başkent'in en işlek bulvarlarından birisi olan Konya yolu üzerinde kırmızı bir kamyon arkasına bağladığı römorkla trafikte tehlike saçtı. Römorkun kamyonun elektrik aksamına bağlanmadığı ve güvenlik işaretlerinin olmadığı, dingil mesafesinin kamyonunkinden büyük olduğu görüldü. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:50 Kaynak: İHA
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