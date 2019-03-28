Son Dakika Haberleri: Arkasına Bağladığı Römorkla Trafikte Tehlike Saçtı

Arkasına Bağladığı Römorkla Trafikte Tehlike Saçtı

2 dakika önce

Arkasına bağladığı römorkla trafikte tehlike saçtıANKARA - Ankara'da arkasına geniş bir römork bağlayan kamyon, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.

Arkasına Bağladığı Römorkla Trafikte Tehlike Saçtı, System.String[]
Arkasına bağladığı römorkla trafikte tehlike saçtı

ANKARA - Ankara'da arkasına geniş bir römork bağlayan kamyon, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.
Başkent'in en işlek bulvarlarından birisi olan Konya yolu üzerinde kırmızı bir kamyon arkasına bağladığı römorkla trafikte tehlike saçtı. Römorkun kamyonun elektrik aksamına bağlanmadığı ve güvenlik işaretlerinin olmadığı, dingil mesafesinin kamyonunkinden büyük olduğu görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:36 Kaynak: İHA

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