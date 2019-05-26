Son Dakika Haberleri: Arkasındaki Hikaye: Inter'in 2019/20 Takımı

Arkasındaki Hikaye: Inter'in 2019/20 Takımı

4 saat önce

Inter'in 2019/20 sezonu için yeni takımı kulüplerin zengin tarihinden ilham alıyor. Bu kit Inter'ın klasik 1989/90 sezonundan elemanları alıyor. Yeni sezonun öncesinde kit hakkında daha fazla bilgi edinin.

Inter'in 2019/20 sezonu için yeni takımı kulüplerin zengin tarihinden ilham alıyor. Bu kit Inter'ın klasik 1989/90 sezonundan elemanları alıyor. Yeni sezonun öncesinde kit hakkında daha fazla bilgi edinin.
Arkasındaki Hikaye: Inter'in 2019/20 Takımı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:06 
Spor
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