Son Dakika Haberleri: Arkasındaki Hikaye: Peter Coates'in Stoke Şehrine Dönüşü

Arkasındaki Hikaye: Peter Coates'in Stoke Şehrine Dönüşü

11 saat önce

Genellikle bir futbol kulübü aynı kişi tarafından iki kez satın alınmaz. Peter Coates, 2006'da Stoke City'yi kurtarmaya karar verdiğinde olan tam olarak buydu. Gunnar Gislason'un çalkantılı büyüsünü takiben Coates, Potters'ın Premier Lig'e yükselişini denetledi.

Genellikle bir futbol kulübü aynı kişi tarafından iki kez satın alınmaz. Peter Coates, 2006'da Stoke City'yi kurtarmaya karar verdiğinde olan tam olarak buydu. Gunnar Gislason'un çalkantılı büyüsünü takiben Coates, Potters'ın Premier Lig'e yükselişini denetledi.
Arkasındaki Hikaye: Peter Coates'in Stoke Şehrine Dönüşü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:06 
Futbol, Stoke City, Spor
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