Arkasındaki Hikaye: Peter Coates'in Stoke Şehrine Dönüşü

Genellikle bir futbol kulübü aynı kişi tarafından iki kez satın alınmaz. Peter Coates, 2006'da Stoke City'yi kurtarmaya karar verdiğinde olan tam olarak buydu. Gunnar Gislason'un çalkantılı büyüsünü takiben Coates, Potters'ın Premier Lig'e yükselişini denetledi.