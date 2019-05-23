Arkasındaki Hikaye: Peter Coates'in Stoke Şehrine Dönüşü
11 saat önce
Genellikle bir futbol kulübü aynı kişi tarafından iki kez satın alınmaz. Peter Coates, 2006'da Stoke City'yi kurtarmaya karar verdiğinde olan tam olarak buydu. Gunnar Gislason'un çalkantılı büyüsünü takiben Coates, Potters'ın Premier Lig'e yükselişini denetledi.
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 07:06
Genellikle bir futbol kulübü aynı kişi tarafından iki kez satın alınmaz. Peter Coates, 2006'da Stoke City'yi kurtarmaya karar verdiğinde olan tam olarak buydu. Gunnar Gislason'un çalkantılı büyüsünü takiben Coates, Potters'ın Premier Lig'e yükselişini denetledi.
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