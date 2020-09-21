Arkasspor 3'te 3 peşinde

Bingöl 'deki Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. İzmir temsilcisi rakibini yenerek galibiyet serisini 3 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Ligin en zor deplasmanlarından birine çıkacaklarını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden , "Afyon Belediye Yüntaş ve Ziraat Bankkart galibiyetleri takımın motivasyonunu üst düzeye çıkardı. Bingöl'den de istediğimiz sonuçla dönerek yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.

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