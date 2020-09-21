Arkasspor 3'te 3 peşinde

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde üst üste Afyon Belediye Yüntaş ve Ziraat Bankkart'ı yenerek moral bulan Arkasspor, yarın hafta içi mesaisinde Solhanspor'la karşılaşacak.
Bingöl'deki Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. İzmir temsilcisi rakibini yenerek galibiyet serisini 3 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Ligin en zor deplasmanlarından birine çıkacaklarını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Afyon Belediye Yüntaş ve Ziraat Bankkart galibiyetleri takımın motivasyonunu üst düzeye çıkardı. Bingöl'den de istediğimiz sonuçla dönerek yolumuza kayıpsız devam etmek istiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:47 - Kaynak: DHA
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