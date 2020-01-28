Arkasspor, 8'li final turunda ilk sınavına Almanya'da çıkıyor

Arkasspor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında yarın deplasmanda Almanya'da United Volleys ile karşılaşacak. Frankfurt'taki Fraport Arena'da saat 21.30'da başlayacak müsabakayı Christophe Lecourt (Fransa) ve Alexandros Avramidis (Yunanistan) hakem ikilisi yönetecek. İzmir ekibi, 12 Şubat'ta evinde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor.

Avrupa arenasında her maçın büyük önem taşıdığı söyleyen basın sözcüsü Uğur Özden, "CEV Kupası'nda 16'lı final turunda Romanya'nın Dinamo Bükreş takımını eleyerek tur atladık. Şimdi 8'li final turunu da aynı performansla geride bırakmak istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Almanya'daki ilk maçtan İzmir'e galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam" diye konuştu.