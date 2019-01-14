Son Dakika Haberleri: Arkasspor'a İtalyan Konuk

Arkasspor'a İtalyan Konuk

1 saat önce

CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ülkemizi temsil eden Arkasspor, yarın 3'üncü hafta maçında evinde İtalya ekibi Sir Colussi Sicoma Perugia ile karşı karşıya gelecek.

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CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda ülkemizi temsil eden Arkasspor, yarın 3'üncü hafta maçında evinde İtalya ekibi Sir Colussi Sicoma Perugia ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Voleybol Salonu'nda saat 19: 00'da başlayacak müsabakayı Sırp Goran Grandinski ve Macar Tibor Halasz hakem ikilisi yönetecek. Karşılaşma Spor Smart HD'den naklen yayınlanacak. Grupta Fransız Tours VB'ye evinde, Dinamo Moskova'ya Rusya'da 3-0'lık skorlarla mağlup olan son sıradaki Arkasspor, 2'de 2 yapan lider Perugia karşısında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Avrupa'nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşacaklarını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Zor bir maç bizi bekliyor. İtalyan rakibimiz karşısında elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Taraftarlarımızdan da destek bekliyoruz" dedi. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:50 Kaynak: DHA

Perugia, Spor
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