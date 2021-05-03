Arkasspor'a yeni sambacı
03.05.2021 12:39
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da sakatlığı nedeniyle bu sezon görev yapamayan Brezilyalı pasör çaprazı Rafael Araujo ile yollar ayrılırken, mavi-beyazlıların Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor'da sakatlığı nedeniyle bu sezon görev yapamayan Brezilyalı pasör çaprazı Rafael Araujo ile yollar ayrılırken, mavi-beyazlıların Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Brezilya şampiyonu EMS Taubate Funvic'de forma giyen 1.98 boyunda ve 25 yaşındaki Candido'nun yeni sezonda İzmir ekibinin başarısı için ter dökeceği belirtildi.
- İzmir
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