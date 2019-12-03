Son Dakika Haberleri: Arkasspor'a zorlu fikstür
Son Dakika Spor Arkasspor'a zorlu fikstür - Son Dakika Spor

Arkasspor'a zorlu fikstür

6 saat önce

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda aldığı 3-0'lık İnegöl Belediyespor galibiyetinin ardından evinde Ziraat Bankası'nı set vermeden yenerek 2'de 2 yapan Arkasspor, 8-19 Aralık tarihleri arasında ligde ve Avrupa'da 4 zorlu karşılaşma oynayacak.

Arkasspor'a zorlu fikstür, System.String[]

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda aldığı 3-0'lık İnegöl Belediyespor galibiyetinin ardından evinde Ziraat Bankası'nı set vermeden yenerek 2'de 2 yapan Arkasspor, 8-19 Aralık tarihleri arasında ligde ve Avrupa'da 4 zorlu karşılaşma oynayacak. İlk olarak ligde 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Halbank'la rakip olacak İzmir temsilcisi, 11 Aralık Çarşamba günü CEV Kupası 16'lı finaller ilk maçında Romanya'da Dinamo Bükreş'le kozlarını paylaşacak.Mavi-beyazlılar, daha sonra 15 Aralık Pazar günü Efeler Ligi'nde ilk yarının son maçında evinde Başkent temsilcisi Spor Toto ile kozlarını paylaşacak. Arkasspor, zorlu serinin son ayağında 19 Aralık Perşembe günü Avrupa arenasında seyircisi önünde Dinamo Bükreş'le rövanş mücadelesine çıkacak. Arkasspor, hem ligde hem de CEV Kupası'nda alacağı sonuçlarla İzmirli voleybolseverlerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.


- İzmir
Avrupa, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Müteahhitlere sınıflandırma zorunluluğu başladı! Konutta yeni dönem 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli parasını almazsa 70 milyon kamuya aktarılacak 3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 18:10:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Arkasspor'a zorlu fikstür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]