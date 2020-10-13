Arkasspor, Arhavi önünde
13.10.2020 10:40
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda lider Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilerek 5'te 5 yapma fırsatını kaçıran Arkasspor yarın son sıradaki Arhavi Voleybol'a konuk olacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde deplasmanda lider Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 yenilerek 5'te 5 yapma fırsatını kaçıran Arkasspor yarın son sıradaki Arhavi Voleybol'a konuk olacak.
Artvin Arhavi Voleybol Salonu'nda oynanacak 6'ncı hafta erteleme maçı saat 13.00'te başlayacak. Hafta içi mesaisini kayıp yaşamadan tamamlamak istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, "Tüm maçlar bizim için çok önemli ve her maça büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Arhavi Voleybol karşısına da galibiyet için çıkacağız" dedi.
- İzmir
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