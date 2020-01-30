Arkasspor avantajlı döndü - Son Dakika
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Arkasspor avantajlı döndü

6 saat önce

Avrupa Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya'da United Volleys Franfurt takımını 3-2 yenen Arkasspor rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

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Avrupa Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında Almanya'da United Volleys Franfurt takımını 3-2 yenen Arkasspor rövanş öncesi avantajı cebine koydu.

Başa baş geçen müsabakada United Volleys Franfurt'u tie-break setinde deviren İzmir ekibi, büyük sevinç yaşadı. İki takım rövanş karşılaşmasını 12 Şubat Çarşamba günü saat 19.00'da İzmir'de yapacak. Arkasspor cumartesi günü ise Efeler Ligi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 15.00'te başlayacak.


Almanya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:04 Kaynak: DHA
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