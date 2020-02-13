Arkasspor Avrupa'da gururlu - Son Dakika
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Arkasspor Avrupa'da gururlu

6 saat önce

CEV Kupası'nda Almanya'da 3-2 mağlup ettiği United Volleys'i evinde çıktığı rövanş mücadelisinde 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Arkasspor, bir kez daha İzmir'in voleyboldaki gururu oldu.

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CEV Kupası'nda Almanya'da 3-2 mağlup ettiği United Volleys'i evinde çıktığı rövanş mücadelisinde 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdıran Arkasspor, bir kez daha İzmir'in voleyboldaki gururu oldu. Mavi-beyazlı ekibi başkan Lucien Arkas da maç sonunda sahaya inerek tebrik etti. Bu yıl ülkemizi Avrupa kupalarında üst üste 15'inci kez temsil eden mavi-beyazlılar, çeyrek finalde bir başka Türk ekibi Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti. İlk maç 25-27 Şubat'ta İstanbul'da, rövanş ise 3-5 Mart'ta İzmir'de oynanacak.

Avrupa kupalarında daha önce 2006-07 sezonunda aynı kategorideki CEV Top Teams Cup'ta çeyrek finalde İtalya ekibi Cimone Modena'ya elenen Arkasspor, bu kez Galatasaray engelini aşarak yarı finali görmek istiyor. 2009'da Challenge Kupası'nı müzesine götüren, aynı kupada 2011'de final oynayan Arkasspor, şimdiye kadar 8 kez mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 2012'de 4'lü finale kalarak Türkiye'de bir ilki başarmıştı. İzmir temsilcisi, Axa Sigorta Efeler Ligi'nde de son yıllarda olduğu gibi yine zirve mücadelesi veriyor.


Almanya, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:17 Kaynak: DHA
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