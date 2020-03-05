Arkasspor Avrupa'da üzdü - Son Dakika
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Arkasspor Avrupa'da üzdü

6 saat önce

CEV Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda 3-1 yenildiği Galatasaray'a evinde 3-2 mağlup olarak kupadan elenen Arkasspor, İzmirli voleybolseverleri üzdü.

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CEV Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda 3-1 yenildiği Galatasaray'a evinde 3-2 mağlup olarak kupadan elenen Arkasspor, İzmirli voleybolseverleri üzdü. CEV Kupası'nda Romanya'nın Dinamo Bükreş ve Almanya'nın United Volleys takımlarını eledikten sonra çeyrek finalde Galatasaray'la eşleşen mavi-beyazlılar, yarı final biletini rakibine kaptırarak turnuvaya veda etti. Avrupa defterini kapatan Arkasspor, zirve yarışı verdiği Axa Sigorta Efeler Ligi'nde cumartesi günü evinde oynayacağı Halkbank maçına odaklandı. İzmir temsilcisi sezonun kalan bölümünde Efeler Ligi ve Axa Sigorta Kupa Voley'de kupa mücadelesi verecek.


Galatasaray, Sigorta, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:41 Kaynak: DHA
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